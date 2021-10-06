Antalya'da dehşet: anne evi ateşe verdi

Antalya'da dehşet: 4 çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi

Antalya’da devlet korumasına alınması karar verilen çocuğu almaya giden Sosyal Hizmetler görevlilerine anne tepki gösterdi. 4 çocuğunun da alınacağını sanan kadın, çocuklarını rehin alıp evi ateşe verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında devlet koruması olan bir çocuğu polis nezaretinde almaya gelen Sosyal Hizmetler ekipleri, annenin direnişi ile karşılaştı.

4 çocuğunun da alınacağını sanan anne (N.T.), çocuklarını bıçakla rehin aldı. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen ve kapıyı açmamakta ısrar eden anne, evi ateşe verdi.

4 çocuk polis ekipleri ve Sosyal Hizmetler görevlileri tarafından evden çıkarılırken yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Evde çıkan yangında evde kafesin içerisinde bulunan iki muhabbet kuşu yanarak can verdi.