Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Menteşbey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangına müdahalede 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 ikmal aracı, 5 pikap ile bir iş makinesi kullanıldı. Yangına, 30 orman işçisinin yanı sıra Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de müdahale etti.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangınında yarım hektarlık alanın hasar gördüğü öğrenildi.