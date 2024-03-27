Antalya’da Alman turist sayısı rekora koşuyor!
Türkiye’de turizmin kalbini oluşturan Antalya’da bu yıl Alman turist sayısının Rus turist sayısını geçmesi bekleniyor. Peki, Antalya’da bu yıl Alman turist sayısı ne kadar olacak?
Antalya’ya gelecek olan turist sayısının bu yıl yeni bir rekor kırması bekleniyor. Nisan ayından sonraki dönem için yapılan otel rezervasyonlarında Alman turistlerin yoğunlukta olduğu dikkat çekiyor. Peki, Antalya’da bu yıl Alman turist sayısı ne kadar olacak?
Antalya’da bu yıl Alman turist sayısı ne kadar olacak?
Turizmde 2023 yılını rekor ile kapatan Antalya’nın, sektör temsilcileri tarafından 2024’de yeni bir rekor kırması bekleniyor. Antalya’da bu yıl hem Alman hem de diğer ülkelerden gelecek turist sayısının rekor kırması öngörülüyor.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Mart ayı itibarıyla yaklaşık 1.5 milyon Alman’ın, Antalya’da tatil yapmak için erken rezervasyon yaptığını söyledi.
Antalya’ya gelen turist sayısının bu yıl yeni bir rekor kırabileceğini vurgulayan Kavaloğlu, “Ana pazar sıralamasında birinci sırada Almanlar ikinci sırada Ruslar yer alır. Üçüncü pazar yine İngiltere olacak. Ve İngilizler bu yıl 1.5 milyon kişiyi bulacaktır. Totalde ise Antalya bu yıl 17 milyon turist bandını geçer. İsrail turizm pazarı da bizim ilk 10 pazarımız içindeydi ancak bölgede yaşananlar nedeniyle İsrail turizm pazarını tamamen yok sayıyoruz” diye konuştu.