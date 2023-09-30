Antalya'da bir kişi arazide ölü bulundu!

Yeşildere Mahallesi'ndeki boş alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polisin yaptığı çalışmada erkek cesedinin üzerinde herhangi bir kimlik bilgisi çıkmadı.

Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.