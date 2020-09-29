Antalya'da 3 puan tek golle geldi

Süper Lig'de 3. haftanın son maçında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

8. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde uygun pozisyonda iyi yükselen Fredy'nin kafa vuruşunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu kornere çeldi.

29. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

35. dakikada Eren'in ortasında penaltı noktasında topla buluşan Bünyamin, meşin yuvarlağı kale önündeki Amilton'a bıraktı. Amilton'un sert şutunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARI

55. dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pantilimon'da kaldı.

58. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kazanılan korneri kullanan Nuri Şahin'in ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Kudriashov, meşin yuvarlağı Veysel Sarı'nın önüne bıraktı. Veysel Sarı'nın bekletmeden vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

82. dakikada Podolski'nin ara pasında kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kalan Amilton'un vuruşunda, Pantilimon güçlükle topu çeldi.

83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin sert şutunda, kaleci Pantilimon iki hamlede topu kontrol etti.

90. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

TUNA: HER HAFTA KENDİMİZİ BİR ÜST SEVİYEYE DAHA ÇEKİYORUZ

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, 3 maçta 7 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kale arkasında açılan dev pankart nedeniyle taraftarlara teşekkür etti. Tuna, bu pankartın oyuncuları motive ettiğini kaydetti.

Maç öncesi bütün planlarını galibiyet üzerine kurduklarını vurgulayan Tuna, "Her hafta hem takım hem de bireysel anlamda kendimizi bir üst seviyeye daha çekiyoruz. Üç maçta 7 puana ulaşmak çok güzel. Bu puanları, ortaya koyduğumuz yenilmezlik serisi, kazanma alışkanlığı, takım olgusu, oyun disiplini ve rakibe az pozisyon verme gibi özelliklerimiz kazandırdı. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlispor karşısında da genç oyunculara şans verdiğini dile getiren Tuna, "Tecrübeli ve genç oyuncularımızla bütünleşerek sahadaki mücadelemizi ortaya koymak kolay olmayacaktı. Bunu başarıyoruz. Kazandığımız için mutluyum. Bu aldığımız puanlar gelecek günlerde sık oynanacak maçlarda yaşanacak puan kayıplarını göz önüne alırsak çok önemli." diye konuştu.

PROSİNECKİ: "BİR ÇIKIŞ YOLU BULMAMIZ GEREKİYOR"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, aldıkları galibiyetten dolayı Antalyaspor'u tebrik ettiğini söyledi.

Kendi hatalarından rakibe pozisyon verdiklerini belirten Prosinecki, konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını kaydetti.

Karşılaşmada çok pas hatası yaptıklarına dikkati çeken Prosinecki, "Antalyaspor'un çok fazla yaptığı bir şey yoktu. Beraberliğe gidebilecek bir maçtı. Rakibe hatalarımızdan pozisyon verdik. Onlar da bundan faydalandı." değerlendirmesinde bulundu.

Gol yollarında üretken olmadıklarına işaret eden Prosinecki, "Beni endişelendiren konu da bu. Haftaya gerekli analizleri yaparak rakibe hazırlanmamız gerekiyor. Artık 3 puan almak için ne gerekiyorsa yapacağız. İki mağlubiyet ve bir beraberlik bizi baskıya iter. Bu baskıdan hemen kurtulmamız gerekiyor. Bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor. Takımımın biraz sakin olması gerekiyor. Bir dahaki maçtan itibaren galibiyet almamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Takımıma güveniyorum. Oynadığımız futbol, asıl futbolumuz değil. Bunun daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz." diye konuştu.