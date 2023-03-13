Antalya Şehir Hastanesi'nde sona gelindi

Vali Ersin Yazıcı, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Göçerler Mahallesi'nde inşa edilen Antalya Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Teknolojik cihazlarla donatılan hastanenin iç dizaynı tamamlanan odalarını inceleyen Yazıcı ile beraberindekiler, İl Sağlık Müdürü Başıbüyük'ten bilgi aldı.

Hastanenin yapım çalışmalarında sona gelindiğini ve yakında açılışının yapılacağını anlatan Başıbüyük, 1100 yatak kapasitesi ihtiyaç olduğunda artırılabilecek sağlık tesisinde 40'ın üzerinde ameliyathane ve 250'nin üzerinde yoğun bakım bölümünün yer alacağını kaydetti.

Başkan Tütüncü de Antalya Şehir Hastanesi'nin ilçelerinin "sağlık kenti" olma hedefine büyük katkı sunacağını ifade etti.

Antalya Şehir Hastanesi'nin özellikleri nelerdir?

19 Mart 2021 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan hastane 373 bin metrekarelik arazi üzerinde kuruldu. Hastanenin; 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu ile hizmet verecek. Bunun yanında 2 bin 38 adet açık ve 891 kapalı olmak üzere, toplam 2 bin 929 araçlık otopark alanı yer alacak.