Antalya Diplomasi Forumu Vakfı, kabul edildi!

TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "memur, emekli ve işçi maaşlarının artışı", HDP'nin "6-8 Ekim 2014 olaylarının hukuki süreçleri" ve CHP'nin "TÜİK verileri"ne ilişkin araştırma önergelerinin gündeme alınmasına yönelik grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü. İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi görüşüldü. Kabul edilen öneriye göre, TBMM Genel Kurulu'nda Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin müzakerelerine geçilecek.

Genel Kurulda daha sonra Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi. Dün başlayan görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylama ile Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Teklif ile, kurulacak forum Türk dış diplomasisine önemli katkılar sunacağı, bu vakıf özellikle uluslararası ilişkilerin gündeminde yer alan küresel ve bölgesel meselelere dönük olarak özgür, barışçıl ve kapsayıcı bir diyalog ortamını sağlamayı amaçlayan bir forum olacağı ifade ediliyor.

Bu forum, Türk dış politikasının fikri ve akademik zenginliğine katkıda bulunduğu gibi bölgesel ve küresel anlamda bütün katılımcıların ve ilgili ülkelerin, devlet ve hükümet başkanlarının, dışişleri bakanlarının hem kendilerine katkı hem de onların katkısıyla büyük bir zenginliğe ulaşma platformu olması planlanıyor.