Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde vekalet şoku!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, imza yetkisi verdiği Mehmet Hacıarifoğlu’nun vekaletini iptal edince ortalık karıştı.

Vekaletin sahte olduğu iddiası ile Mehmet Hacıarifoglu, isyan bayrağını çekip bildiri yayınladı. Şimdi belediye binasında ciddi kavgaların ve bürokratlar arasında taraf seçmelerin yaşandığı iddia ediliyor.

Seyit Torun'un "koltukta kal" dediği iddiası

İddiaya göre CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hacıarifoğlu'a koltuğunda oturması için tavsiyede bulundu.

Genel merkez topu valiliğe mi attı?

Yine kulislere yansıyanlara göre tartışmalara karışmama kararı alan Genel Merkez'in "Valilik çözsün" dediği belirtiliyor.

Vekaletinin iptal edildiği yazıya "sahte" diyen Hacıarifoğlu, Böcek'in iyileşene kadar görevinin başında olacağına dair bildiri yayımladı.

İşte Hacıarifoğlu'nun "göreve devam" yazısı

"Çeşitli sosyal medya platformlarında, sayın Başkanımız Muhittin Böcek’in şahsıma verdiği vekaleti sonlandırdığı noktasında bir sahte yazı paylaşımı yapılmaktadır. Bu yazı sahtedir ve belgeyi düzenleyenler hakkında gerekli soruşturmayı yapmak üzere teftiş kurulumuz görevlendirilmiştir. Antalya Bşb de ki huzur ve sukünet ortamını sahte yazılarla bozmaya çalışanlar hakkında gerekli tüm idari işlemler tarafımdan hiç çekinilmeden derhal uygulamaya konulacaktır.

Önemle belirtmek isterim ki; sayın Başkanın iradesini ortadan kaldırmak için koltuktan kalkmıyor değilim tam tersine başkanın herkesçe bilinen malum olan iradesini korumak için bu koltukdayım. Zira başkan tarafıma vekalet vermiştir ve vekaleti sahibine iade etmek üzere dört gözle sayın başkanımızın göreve dönmesini bekliyorum. Kimi menfaat gruplarının düzmece evraklarla başkanın iradesini sakatlayarak belediyeyi ele geçirmesine müsade etmeyeceğim. Anılan evrakın şekil ve öz olarak doğru olup olmadığının anlaşılması için teftiş kuruluna soruşturma emri verdim. Müfettiş raporuna göre gereken işlemleri tesis edeceğim.

Sayın Başkanımız Emanetin asıl Sahibi Muhittin Böcek tarafıma verdiği emaneti geri aldığı güne kadar görevimi hakkıyla yapmak üzere görevimin başında olduğumu tüm Antalya Kamuoyununa duyururum."

İşte Başkan Böcek'in Hacıarifoğlu'nun vekaletini iptal ettiği belirtilen o yazı:

KILIÇDAROĞLU ANTALYA'YA BU YÜZDEN Mİ GİTTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün Antalya'ya gitmiş ve Muhittin Böcek'i ziyaret etmişti. Kulislere göre Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan yetki karmaşasına müdahale etmek için Antalya'yı ziyaret ettiği iddia edildi.