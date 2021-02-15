Antalya Baro Başkanı Melih Gökçek'in ölümünü istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 76 yaşında vefat etti.

Topbaş, dün İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedildi.

Baro Başkanı, Gökçek'in ölümünü istedi

Söz konusu gelişmelerin ardından Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ‘pes’ dedirtti.

Topbaş’ın vefatı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı olan İbrahim Melih Gökçek’i hedef alan Balkan, “Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!” paylaşımında bulundu.

Balkan’ın paylaşımının altında kendisine destek veren Avukat Ediz Yoraz ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kast ederek, “Bence Recep” ifadelerini kullandı.

2016 senesinden bu yana Antalya Barosu’nun başkanlık görevini yürüten Balkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na hakaret etmesi ve Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine verdiği destekle gündeme gelmişti.

Polat Balkan, Kadir Topbaş'ın cenaze namazının kılındığı gün (14 Şubat) "Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!" ifadelerini kullanması, tepkiyle karşılandı.

OSMAN GÖKÇEK: "BU TİPLER ÜLKEMİZDE BARO BAŞKANLIĞI YAPIYOR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, "İtin duası kabul olsa gökten kemik yağardı. Şu ahlaksızlığa bakar mısınız!!! Bu tipler ülkemizde baro başkanlığı yapıyor" ifadelerini kullandı..

GENÇ: BU NEFRETLE NASIL İNSAN HAKLARINI SAVUNACAKSINIZ?"

İstanbul Barosu avukatlarından Serra Tuğba Genç de; "Baro Başkanı titrini kullandığınız hesabınızdan pandemi nedeniyle hastalıkla imtihan riski siz de dahil herkes için artmışken böylesine hoyratça yazıyı nasıl kendinize yakıştırdınız? Düşmanlıkların, ayrılıkların unutulduğu bir konuda bu nefretle nasıl insan haklarını savunacaksınız?" diye sordu.