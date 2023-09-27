Antalya, 8 ayda 10,8 milyon turist ağırladı

Türkiye'nin turizm hareketliliğinde önemli rol oynayan ve sezonun uzadığı Antalya'ya gelen turist sayısı giderek artmaya devam ediyor.

Antalya, yılın 8 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,45 artışla toplam 10 milyon 835 bin 204 ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2023'ün ilk 8 ayında Antalya'ya en fazla turist gönderen ilk dört ülke Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya olarak sıralandı.

Antalya’ya gelen ziyaretçilerin 10 milyon 209 bin 855’ini yabancılar, 625 bin 349’unu da yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ağustosta 2,6 milyon ziyaretçi

Antalya’ya ağustos ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,45 artışla 2 milyon 604 bin 832 olurken bu rakamın 2 milyon 487 bin 503'ünü yabancılar oluşturdu.

Sezonda 9,5 milyon yabancı

Antalya’da turizm sezonunun başladığı nisan ayından ağustos dönemine kadar olan 5 aylık dilimde ise toplam ziyaretçi sayısı 10 milyon 35 bin 458 oldu. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’yı aynı dönemde 9 milyon 522 bin 52 yabancı ziyaret etti.

Turizm sezonunun halen devam ettiği şehirde Nisan-Ağustos 2023 verilerine göre de 513 bin 406 yurt dışı ikametli vatandaş ağırlandı.