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Antakya künefesi AB'den coğrafi işaret aldı! TBMM bahçesinde kutlandı!

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın girişimleriyle Antakya künefesi, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret aldı.

Antakya Künefesinin AB tarafından coğrafi işaret alması, TBMM bahçesinde Hatay milletvekilleri tarafından kutlandı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman şu ifadeleri kullandı: "Hani Napolyon'un bir sözü var, düzeltelim onu. Napolyon dedi ki: 'Dünya tek bir ülke olsaydı bunun başkenti İstanbul olurdu' biz de bu sözden ilhamla dünya eğer bir ev olsaydı bu evin mutfağı da Hatay olurdu diyoruz." dedi.

 

 

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