Anne sütü, hem anneyi hem bebeği "kanser" riskine karşı koruyor

İçerisinde kök hücre ve sadece kanser hücreleri ile savaşan hamlet hücrelerini bulunduran anne sütünün bebeği kansere karşı koruduğu, annenin de meme ve yumurtalık kanseri riskini azalttığı belirtildi.

Anne Çocuk Eğitim ve Araştırma Derneği (AÇEAD) Başkanı Prof. Dr. Nilgün Altuntaş, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm bebeklerin ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmesinin sağlığının korunması ve gelişiminde önemli olduğunu söyledi.

Anne sütünün, bebekler ve anneleri için kanıtlanmış sağlık yararları nedeniyle tüm bebekler için en uygun beslenme olarak kabul edildiğinin altını çizen Altuntaş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) tüm bebeklerin ilk 6 ayı boyunca sadece anne sütü ile beslenmesini ve emzirmenin en az 2 yaşa kadar sürdürülmesini önerdiğini hatırlattı.

Altuntaş, bu hedefe yönelik olarak Türkiye'de 1991 yılından bu yana bebek dostu hastane uygulamalarının devam ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti.

"Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (TNSA) verilerine göre, bebeklerimizin yüzde 71'i ilk 1 saat içinde, yüzde 86'sı ilk gün içinde emzirilmeye başlıyor. Maalesef yüzde 66'sı 1 yıl, yüzde 34'ü 2 yıl emmeye devam edebiliyor. En arzu edilmeyeni ise bebeklerin yüzde 43'ü anne sütü alamadan başka bir gıda ile karşılaşıyor. Türkiye'de ilk 6 ay sadece anne sütü alan bebeklerin oranı ortalama yüzde 41, ancak bu oran 4-5. ayda daha da düşebiliyor."

"Bebeklerini ilk 6 ay sadece anne sütü ile besleyen anneler daha çabuk kilo verir"

Prof. Dr. Altuntaş, hayata en iyi başlangıcın bebeğin normal doğumla dünyaya gelmesi ve anne sütü ile beslenmesi olduğuna işaret ederek, "Bağırsak florasının oluşumunda doğum kanalından veya anne sütünden alınan yararlı bakterilerin çok önemli rolü var. Özellikle sezaryen ile doğmuş bebeklerde kaçırılmış fırsatı anne sütü ile telafi etmek mümkün. Her annenin sütü, bebeğine özel olarak yapılmaktadır. Özellikle ilk günlerde salgılanan kolostrum dediğimiz süt enfeksiyonlara karşı koruyucu elemanlar, büyüme faktörleri, vitaminler ve protein açısından çok zengindir ve bir damlasının bile ziyan edilmemesi gerekmektedir"ifadesini kullandı.

Çalışmalar, anne sütünün bebek ve anne için birçok faydasının olduğunu anımsatan Altuntaş "Çalışmalar göstermiştir ki, anne sütü temizdir, ısı derecesi bebek için idealdir, kolay hazmedilir ve kolay emilir. İshal, orta kulak iltihabı, zatürre, menenjit gibi enfeksiyonlara ve alerjik hastalıklara karşı koruyucudur, savunma sisteminin oluşmasına yardımcı olur, anne ve bebek arasında bağlanmayı artırır, çene ve diş sağlığını iyileştirir, ergenlikte öz güveni artırır, tansiyon yüksekliği, yağlarda yükseklik, şeker hastalığı, şişmanlık gibi erişkinlik döneminde görülen hastalıklara karşı koruyucudur ve zihinsel ve motor gelişimi iyileştirir. Anne sütü, içerisinde kök hücre ve sadece kanser hücreleri ile savaşan hamlet hücrelerini bulundurur, bu da bebeği kansere karşı korur."diye konuştu.

Emzirmenin anne için de birçok faydası olduğunu ifade eden Altuntaş, "Meme ve yumurtalık kanseri, kansızlık, kemik erimesi riskini azaltır. Özellikle bebeklerini ilk 6 ay sadece anne sütü ile besleyen anneler daha çabuk kilo verirler ve yeni bir gebelikten daha yüksek oranda korunur. Tüm etkiler doza bağlıdır ve sadece anne sütü verilmesinde bu etkiler en yüksek oranda görülmektedir." dedi.

Emziren annelerin aşılarını da ihmal etmemesi gerektiği uyarısında bulunan Altuntaş, "Gebeler ve emziren anneler mutlaka aşılarını olmalı ve emzirme sürecinde Kovid-19 için tekrar dozlarını yaptırmalı. Anneler, grip veya Kovid-19 hastalığı sırasında da maske ile emzirmeye devam etmeli." bilgisini verdi.