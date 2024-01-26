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Anlaşma sağlandı! Boey transferinde sıcak saatler...

Galatasaray, Alman ekibi Bayern Münih ile sağ bek Sacha Boey’in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Alman ekibi Bayern Münih ile sağ bek Sacha Boey’in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

İki kulüp arasında bugün sona gelinen resmi görüşmelerin ardından teklifini arttıran Bayern Münih, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere. Alman temsilcisinin, Boey ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yönetimden alınan bilgiye göre Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki Sacha Boey pazarlığı son aşamaya gelirken, Almanya temsilcisinin sarı-kırmızılıların transfer şartlarını kabul ettiği öğrenildi.

İstanbul’a özel uçakla gelen Bayern Münih yetkililerinin resmi açıklamanın gelmesinin ardından Boey ile Münih'e dönmesi bekleniyor.

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