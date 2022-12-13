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Ankara'nın sembol mekanları | Gençlik Parkı

AjansHaber ekibi olarak, Ankara'nın simgelerinden biri olan Gençlik Parkı'nı ziyaret ettik. Bir zamanlar ünlü sanatçıların sevenleriyle buluştuğu, vatandaşların ise uğrak noktası olan bu parkın son halini vatandaşlara sorduk.

Ankara'nın sembol mekanlarından biri olan Gençlik Parkı'nda vatandaşlarla sohbet ettik.

Bir zamanlar ünlü sanatçıların sevenleriyle buluştuğu, vatandaşların ise uğrak noktası olan bu parkın son halini vatandaşlara sorduk.

Muhabir: Ulaş Kaya

Kameraman: Yener L. Koçyıldırım

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