Ankara'nın sembol mekanları | Gençlik Parkı

Ankara'nın sembol mekanlarından biri olan Gençlik Parkı'nda vatandaşlarla sohbet ettik.

Bir zamanlar ünlü sanatçıların sevenleriyle buluştuğu, vatandaşların ise uğrak noktası olan bu parkın son halini vatandaşlara sorduk.

Muhabir: Ulaş Kaya

Kameraman: Yener L. Koçyıldırım