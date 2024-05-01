Ankara'nın selle imtihanından akılda kalan anlar!
Ankara dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağışın ardından sele teslim oldu. Ankaralılar yollarda mahsur kalırken, sokaklar adeta göle dönüştü. İşte, Ankara'da zorlu geçen geceden akıllarda kalan o manzaralar.
Ankara'da dün akşam etkisini gösteren sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
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Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.
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Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.
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Yağışa tıpkı vatandaşlar gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi de hazırlık yakalandı.
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