Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kalecik ilçesinde saat 22.53'te, 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin 12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Bakan Kurum: Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerince başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kalecik merkezli deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, "Depremin hemen ardından il Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadesini kullandı.

Ankara Valisi Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin ise, Twitter hesabından, Kalecik ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." paylaşımında bulundu

"Ekiplerimiz teyakkuz halindeler"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara merkezli 4,5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, AFAD'ın Twitter hesabından, "Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yapıldı.

Kalecik Belediyesi: Kalecik'in herhangi bir bölgesinde, herhangi bir sorun bulunmamaktadır

Kalecik Belediyesi tarafından, ilçede meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir sorun bulunmadığı bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecik'in herhangi bir bölgesinde, herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli inceleme ve çalışmalara başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Deprem Çankırı, Çorum ve Kırıkkale'de de hissedildi

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Çankırı ile Çorum'da da hissedildi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin kentte hafif şekilde hissedildiğini, herhangi bir olumsuzluğun kendilerine iletilmediğini söyledi.

Vali Ayaz, taramaların ise devam ettiğini sözlerine ekledi.

Çorum merkez ile Sungurlu ilçesinde de deprem hafif hissedildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, henüz olumsuz bir durumun yansımadığı bildirildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Kalecik'te meydana gelen depremin kentte de hissedildiği belirtildi.

Bütün ilçeler ve köylerle irtibata geçildiği aktarılan açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.