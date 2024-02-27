Ankara'nın Görülmeye Değer 10 Yeri!
Ankara'da gezilecek yerler listesinde Anıtkabir başta olmak üzere birçok gezilecek yer bulunuyor. 5,6 Milyon vatandaşın yaşadığı Başkent Ankara'da görülmesi gereken 10 yer..
1. Anıtkabir: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı ve müzesi olan Anıtkabir, Ankara'nın sembolüdür.
1 10
2. Ulus: Ankara'nın tarihi bölgesi olan Ulus, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Kalesi ve Hacı Bayram Camii gibi önemli tarihi ve kültürel yapılara ev sahipliği yapar.
2 10
3. Kocatepe Camii: Kocatepe Camii, Türkiye'nin en büyük camilerinden biridir ve Ankara'nın modern sembollerinden biridir.
3 10
4. Atatürk Orman Çiftliği: Başkentte bir yeşil alan arayanlar için ideal bir yer olan Atatürk Orman Çiftliği, dinlenme ve piknik yapma imkanı sunar.
4 10