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Ankara'nın Görülmeye Değer 10 Yeri!

Ankara'da gezilecek yerler listesinde Anıtkabir başta olmak üzere birçok gezilecek yer bulunuyor. 5,6 Milyon vatandaşın yaşadığı Başkent Ankara'da görülmesi gereken 10 yer..

1. Anıtkabir: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı ve müzesi olan Anıtkabir, Ankara'nın sembolüdür.

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2. Ulus: Ankara'nın tarihi bölgesi olan Ulus, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Kalesi ve Hacı Bayram Camii gibi önemli tarihi ve kültürel yapılara ev sahipliği yapar.

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3. Kocatepe Camii: Kocatepe Camii, Türkiye'nin en büyük camilerinden biridir ve Ankara'nın modern sembollerinden biridir.

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4. Atatürk Orman Çiftliği: Başkentte bir yeşil alan arayanlar için ideal bir yer olan Atatürk Orman Çiftliği, dinlenme ve piknik yapma imkanı sunar.

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