Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı!
13 Ekim 1923’te başkent olarak kabul edilen Ankara, Cumhuriyet’in tüm detaylarına tanıklık etmiştir. 13 Ekim 2023 Ankara'nın başkent oluşunun 100.yılı...
Ankara’nın başkent oluşu, aziz milletimizin başlattığı direniş harekâtının bir parçasıdır.
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Gazi Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye ile birlikte 27 Aralık 1919'da Ankara’ya gelerek jeopolitik durumu ve coğrafi konumu sebebiyle burayı Millî Mücadele’nin karargâhı yapmıştır.
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Milletimizin mukadderatını belirleyen stratejik kararlar burada alınmıştır.
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Cumhuriyet’in ilanından on altı gün önce, 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yasa önerisinin kabulüyle Ankara, yeni kurulacak devletin başkenti olmuştur.
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