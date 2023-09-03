Ankaralıların buluşma noktasıydı, iflas etti!

Ankara’nın en hareketli noktalarından biri olan Kızılay Meydanı’nda bulunan Kızılay AVM’nin tahliyesine karar verildi.

Konuyla ilgili olarak Kızılay’dan açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hilal-i Ahmer Derneği’nin, İstanbul’un işgali sonrasında Ankara’ya taşınmasının ardından genel merkez olarak kullandığı binanın ömrünü tamamlamasıyla, 2010 yılında yapılan ihale ile “KARSAKLAR” adlı firma tarafından yap-işlet-devret modeliyle kiralandığı hatırlatıldı.

“Kızılay’ın maliki olduğu taşınmaz tahliyenin gerçekleşmesi akabinde yeniden Kızılay yönetimine geçmiş olup ilgili mevzuatlar doğrultusunda iflasına karar verilen firma ile kiracılık ilişkisinin sonlanması sonrasında alt kiracıların sözleşmeleri de ana sözleşmenin sona ermesi ile birlikte hükümsüz hale gelerek sona ermiştir.” denilen açılamada şu ifadelere yer verildi:

“Kızılay yönetiminin ilgili taşınmazı devralmasından sonra yapılan ilk incelemede, özellikle yemek katında uzun süredir bakım çalışması yapılmadığı ve ‘acil’ tadilata ihtiyacı olduğu görülmüştür. Buradan hizmet alan vatandaşlarımız başta olmak üzere çalışanların ve ziyaretçilerin can güvenliği en büyük önceliğimizdir. Yemek katındaki eski kiracıların karşı duruşlarına rağmen bu konuda herhangi esnekliğe asla izin verilmeyecektir.”