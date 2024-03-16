Ankaralılara müjde: Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılıyor
Cumhuriyet'in 100'üncü yılını temsil edecek Atatürk Cumhuriyet Kulesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün yıl dönümünde kapılarını Ankaralılara açacak.
Cumhuriyet'in 100'üncü yılını temsil edecek Atatürk Cumhuriyet Kulesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün yıl dönümünde kapılarını Ankaralılara açacak.
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Keçiören Belediyesi tarafından temeli atılan 197 metre uzunluğundaki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin inşaatı, uçuş mania hattını aştığı gerekçesiyle durdurulmuştu.
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Uzun bir aranın ardından inşaatına birkaç yıl önce yeniden başlanan kuledeki çalışmalar tamamlandı.
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Açılışının 18 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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