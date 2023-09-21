Ankaralı vatandaşlar metroda perişan oldu!
Ankara'da bir vatandaşın Eryaman metrosunda raylara düşmesi sonucu seferler durduruldu. Yolcular aksayan seferlerden dolayı istasyonlarda perişan oldu.
Ankara Eryaman metro durağında bir vatandaş raylara düştü. Vatandaşın raylara düşmesi sonucu seferler aksayınca başkentli vatandaşlar istasyonlarda perişan oldu.
Metroya binmekte zorlanan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Seferler durduruldu
Ankara'da sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, bir vatandaşın Eryaman metro durağında raylara düştüğü bilgisi verildi. Olay üzerine metro seferleri durdurulurken, metrodaki kalabalık vatandaşların kameralarına yansıdı.
Raylara düşen kişinin durumu ise henüz bilinmiyor.
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