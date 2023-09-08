Ankara’lı Escobar yurtdışına kaçarken yakalandı!

Ankara'da faailet gösteren Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve şoförü/koruması olan emekli Uzman Çavuş U. P. isimli şahıslar, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda U. P. isimli şahsın üzerinden 2 adet ruhsatlı silah ve Ayhan Bora Kaplan’ın valiz içindeki ayakkabısından yaklaşık 10.000 dolar ve 50.000 euro para çıktı.

Organize suç örgütü liderinin gözaltına alındığı görüntüler kameralara böyle yansıdı.

Ankaralı Escobar, Ayhan Bora Kaplan, emniyet güçlerince böyle yakalandı!



🔹Ayhan Bora Kaplan, yurtdışına kaçmaya çalışırken emniyet güçlerinin başarılı operasyonu ile yakalandı! pic.twitter.com/OYXn6S8g62 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 8, 2023

Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun sünnet düğünü

Gözaltına alınan çete lideri Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününde 3 sanatçı sahne almış, 6 iş adamı kirvelik yapmıştı.

Lüks araçlar, havaya savrulan paralar! Ankaralı Escobar'ın lüks yaşantısı!



🔹"Ankaralı Escobar" olarak bilinen Ayhan Bora Kaplan'ın katıldığı bir düğün organizasyonunda ortaya bu görüntüler çıktı! pic.twitter.com/6lv9c3zyLU — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 8, 2023

Bora Kaplan'ın oğlu Muhammet Kaplan'ın sünnet düğünü Sheraton Oteli'nde yapıldı. Sünnet düğünü adeta yıldız yağmuruna sahne oldu.

Ayhan Bora Kaplan kimdir?

Ankara'nın gayrı meşru alemine hâkim olan bir mafya lideri olduğu iddia edilen Erzurum’da 1971 yılında doğdu.

İlk olarak 1994 yılında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevine girdi. 2000'li yıllarda Ankara'nın gece hayatına hâkim oldu ve birçok mekânın sahibi veya ortağı oldu.