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Ankara’lı Escobar yurtdışına kaçarken yakalandı!

Ankara'da faaliyet gösteren Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve şoförü/koruması olan emekli Uzman Çavuş U. P. isimli şahıslar, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da faailet gösteren Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve şoförü/koruması olan emekli Uzman Çavuş U. P. isimli şahıslar, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda U. P. isimli şahsın üzerinden 2 adet ruhsatlı silah ve Ayhan Bora Kaplan’ın valiz içindeki ayakkabısından yaklaşık 10.000 dolar ve 50.000 euro para çıktı.

Organize suç örgütü liderinin gözaltına alındığı görüntüler kameralara böyle yansıdı.

Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun sünnet düğünü

Gözaltına alınan çete lideri Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününde 3 sanatçı sahne almış, 6 iş adamı kirvelik yapmıştı.

Bora Kaplan'ın oğlu Muhammet Kaplan'ın sünnet düğünü Sheraton Oteli'nde yapıldı. Sünnet düğünü adeta yıldız yağmuruna sahne oldu. 

Ayhan Bora Kaplan kimdir?

Ankara'nın gayrı meşru alemine hâkim olan bir mafya lideri olduğu iddia edilen Erzurum’da 1971 yılında doğdu. 

İlk olarak 1994 yılında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevine girdi. 2000'li yıllarda Ankara'nın gece hayatına hâkim oldu ve birçok mekânın sahibi veya ortağı oldu.

 

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