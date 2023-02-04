Ankaragücü'nde şok istifa

VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildikleri maçtan sonra istifa eden Ömer Erdoğan, sarı-lacivertli takımla 5 aylık sürede ligde 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıktı.

Göreve 5. haftadaki Beşiktaş maçıyla başlayan Ömer Erdoğan, Süper Lig'de takımıyla 18 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi alarak 21 puan topladı.

Ömer Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve Beşiktaş'ı eleyerek takımını çeyrek finale çıkarmıştı.

Fatih Karagümrük maçlarından sonra ikinci istifa

MKE Ankaragücü'nün nu sezon çalıştıran iki teknik adam da VavaCars Fatih Karagümrük maçlarından sonra istifa etti.

Sarı-lacivertlilerde sezona başlayan Mustafa Dalcı, VavacarsFatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 kaybettikleri maçtan sonra istifasını açıklamıştı.

Ömer Erdoğan da bir VavaCars Fatih Karagümrük maçından sonra istifasını verdi.