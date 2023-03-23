Ankaragücü, yeni teknik direktörünü açıkladı!
Ankaragücü, yeni teknik direktörüyle 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Ankaragücü'nde, Sedat Ağçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü yapan Tolunay Kafkas getirildi.
Ankaragücü, tecrübeli teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bu sezon 3. isim oldu
MKE Ankaragücü sezon başında göreve getirdiği Ömer Erdoğan ile yolları ayırmasının ardından eski futbolcusu Sedat Ağçay'ı takımın başına getirmişti. Tolunay Kafkas bu sezon Ankaragücü'nü çalıştıran 3. hoca olacak.
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