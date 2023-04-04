Ankaragücü kupada Trabzonspor'u konuk ediyor!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve mücadeleyi A Spor naklen yayınlayacak.

Bordo-mavililer 5. Tur'dan başladığı kupa yolculuğunda Samsunspor'u 3-0, ve son 16 turunda ise Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etmişti.

Tek hedef kupa kaldı

Süper Lig'de, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 19'a yükselen Trabzonspor, şampiyonluk yarışından uzaklaşırken Avrupa defterini de kapamıştı. Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Karadeniz ekibi, sezonun geri kalan bölümünde ise tek hedef olarak belirlediği Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor.

10. kez kupayı kaldırmak istiyor

Bugüne kadar 60 kez düzenlenen organizasyonda 15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş'ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi bugüne kadar; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Trabzonspor'da 3 oyuncu yok

Karadeniz ekibinde 3 oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Trezeguet ve Serkan Asan maç kadrosunda yer almadı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak takım, yarı finale adını yazdıracak ve Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

MKE Ankaragücü, 23 yıl sonra yarı finale çıkmak istiyor

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 23 yıl sonra yarı finale çıkmak istiyor.

Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonunda kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda yarı finale kalamıyor.

Son olarak 1999-2000 sezonunda yarı final oynayan ve 16 Şubat 2000 tarihinde Galatasaray'a elenen MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u eleyip 23 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırmaya çalışacak.