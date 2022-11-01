Ankaragüçlü eski futbolcu Gökmen Barış vefat etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nün eski futbolcusu Gökmen Barış (48) hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eski futbolcumuz Gökmen Barış'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

GÖKMEN BARIŞ KİMDİR?

1994'te Ankaragücü'ne transfer olan Barış, 6 sezon Başkent temsilcisinde forma giydi. 2000-01 sezonunda o dönemin Süper Lig ekibi Yimpaş Yozgatspor'a transfer olan Gökmen Barış, 1 sezon sonra yeniden sarı-lacivertli takıma döndü. Futbolculuk kariyerinde Büyükşehir Belediye Ankaraspor, Elazığspor ve Çanakkale Dardanelspor'da da görev aldı.

19 Ocak 1974 doğumlu Gökmen Barış, teknik direktör Hakan Kutlu’nun ekibinde de yardımcı antrenörlük görevi yapmıştı.