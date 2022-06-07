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Ankara'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Hac kafilesinin hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı Gidiş Terminali'nde düzenlenen törene, 282 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde konuşan Ankara İl Müftü Vekili Adem Karadeniz, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

282 hacı adayı ve diyanet görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

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