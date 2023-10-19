Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile 8 ilçede 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti'ne yönelik operasyon düzenledi.

37 şüpheliye yönelik 34 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, 28 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 kilogram bonzai, 760 gram eroin, 222 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 29 uyuşturucu hap, 1 av tüfeği, 19 av tüfeği fişeği, 5 hassas terazi ve 57 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.