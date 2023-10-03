Ankara’daki saldırının detayları belli oldu!

Ünsal Ergel-ANKARA

İçişleri Bakanlığı’nı hedef alan 2 teröristin yaptığı hain saldırının detayları yavaş yavaş netleşiyor. Olay anına ilişkin tüm detayları inceleyen güvenlik yetkilileri, patlamadan sonra polis kurşunu ile kafasından vurularak etkisiz hale getirilen bir teröristin kimliğini belirlerken, diğerinin patlamadan dolayı vücut parçalarından incelemelerin devam ettiğini bildirdiler.

Silahları Suriye'den başka bir ekip getirdi

Kayseri Develi’den 397 km yol gelerek saldırıyı gerçekleştiren terörislerin patlayıcıları başka bir ekipten aldığını vurgulayan güvenlik kuvvetleri, silah ve patlayıcıların Suriye menşeyli olduğunu da ifade ettiler.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin her ikisinde bomba yüklü yelekler bulunduğunu, patlamayı gerçekleştiren saldırganda daha fazla olan bu patlayıcının da RDX ile güçlendirilmiş C4 olduğunu bildirdiler.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Atatürk Bulvarı’nda bulunan giriş kapısında gerçekleşen hain saldırıya ilişkin bilgi veren güvenlik kuvvetleri yapılan görüntü ve ifadelerin incelemesi sonucunda olayın şöyle gerçekleştiğini aktardılar:

“Kayseri’den gasp ettikleri araçla giriş kapısının önünde duran saldırganlardan ilki hemen araçtan inerek otomatik silahla ateş açtı. Ardından özel koruma eğitimli 6 polis hemen karşı ateşe başladı. Bu arada üzerinde daha fazla patlayıcı bulunan kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan yaralandı ve üzerindeki bombalı yeleği patlattı.

Ardından diğeri araçtan roketatarı omzuna takarak çıkarak ateş etmeye başladı. Patlamaya rağmen kısa sürede toparlanan korumalar ateş açarak bu saldırganı kafasından vurarak etkisiz hale getirdiler. Bu saldırgan üzerindeki patlayıcıyı kullanamadan öldü. Saldırganın üzerinden çıkarılan yelek, olay yerinde imha edildi.”

Cephane ile geldiler

Suriye’den terör örgütü tarafından getirilerek, saldırıyı gerçekleştirecek 2 iki teröriste teslim edildiği ifade edilen silah ve mühimmatlar ise şöyle:

“RDX ihtiva eden 9 kilo 700 gram C-4 patlayıcı

3 adet el bombası

1 adet roketatar

1 adet Glock marka susturucu takılı tabanca

1 adet Blow marka tabanca

1 adet M-4 marka karabina uzun namlulu silah

1 adet Kalaşnikof tabir edilen AK-47 uzun namlulu silah”