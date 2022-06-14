Ankara'daki sağanakta Eskişehir Yolu sular altında kaldı

Yağışın ardından Dumlupınar Bulvarı'na bağlanan bazı yollar, araçların su birikintisinde kalmaması için polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Bu sırada çevre yollarda araç kuyruğu oluştu.

Ümitköy Metro Durağı'ndan çıkan Ankaralılar, yolun trafiğe kapanması nedeniyle uzun süre durakta bekledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar yolun temizlenmesi ve yağmur suyu dolan alt geçitlerin tahliyesi için çalışmalara başladı.

Su birikintisinde otomobiliyle mahsur kalan Berat Yiğit Kır, AA'ya yaptığı açıklamada, kendi imkanlarıyla araçtan çıktığını belirtti. Otomobiliyle seyir halindeyken dolu nedeniyle hiçbir şekilde önünü göremediğini anlatan Kır, o sırada toplanan suyun otomobili içine aldığını ifade etti.

Kır, "Hepsinin olması 15-20 saniye sürdü. Arabanın içinde de su yükselince en son camı açtım, yardım istedim. Bir araç, sağ olsun geldi, onun camına atlayarak öbür arabaya geçtim. Bu şekilde kurtardılar." dedi.