Ankara'daki sağanak nedeniyle bir kişi öldü, kayıp bir kişi ise aranıyor

Ankara'daki sağanak sonrası meydana gelen su baskınında Keçiören'de ikamet eden Busenur Doğanay hayatını kaybetti, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentteki sağanağın ardından Keçiören İncirli Mahallesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ani su baskını nedeniyle bir kişinin evinden çıkamayarak hayatını kaybettiğini belirten Şahin, "Az önce de dalgıçlar cenazeyi çıkardı. İnşallah savcılık otopsiyi, gerekli incelemeleri yapacak." dedi.