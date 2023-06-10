AjansHaber.com.tr Gündem Roket fabrikasında patlama meydana geldi!

Roket fabrikasında patlama meydana geldi! 5 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti.

Alınan ilk bilgiye göre, fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Elmadağ'daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Özhaseki açıklamalarda bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar!
Meteoroloji’den şiddetli yağış uyarısı!
Benzin ve motorine zam geliyor
Meclis Başkanlık Seçimi
Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın aldı!
Kuvvetli yağışlar geri geliyor!