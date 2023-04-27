AjansHaber.com.tr Gündem DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı!

Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı!

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara'daki operasyonda 9 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 11 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelindeki eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı!
Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"
ÖTV muafiyetinin detayları belli oldu!
Murat Kurum, Sancaktepe'de açıklamalarda bulundu!
Sözde sorumlu Baran Kurtay etkisiz hale getirildi!
Adalet Bakanlığı'ndan personel alımı