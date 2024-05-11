Ankara’daki Cunki Aşireti mensupları vakıf çatısı altında buluştu

Ankara’daki Cunki Aşireti mensupları vakıf çatısı altında buKars’ın Kağızman ilçesindeki sülalelerin büyük çoğunluğunun oluşturduğu Cunki Aşireti, Başkent’te kurulan vakıf çatısı altında bir araya geldi.

Türkiye geneline yayılmış geniş ailelerden 8 milyondan fazla vatandaşın mensup olduğu aşiretin Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Şentepe semtindeki vakıf merkezi, geniş katılımlı bir törenle açıldı.

GİMAT Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Musa Tunç, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Orhan, Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen, Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan ile Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım’ın da katıldığı açılış töreninde konuşan Cunki Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Rıdvan Aras, birçok şehirde aşiretlerine mensup ailelerin oluşturduğu dernekler ve vakıflar olduğunu, Ankara’da da vakıf çatısı altında buluşarak bir ihtiyacı giderdiklerini söyledi.

Amaçlarının Cunki Aşireti mensubu ailelerin birlik ve beraberliğini sağlamak olduğunu belirten Aras, “Öncelikli hedefimiz, ihtiyaç sahibi ailelerimize vakfımız aracılığıyla maddi ve manevi destek olmaktır. Onların mutlu günlerinin yanı sıra acı günlerinde de omuz omuza olmayı amaç edindik. Türkiye geneline yayılmış 8 milyondan fazla insanımız var. İstanbul’da 2,5 milyondan, Ankara’da ise 1,5 milyondan fazla aşiretimizi oluşturan vatandaşımız yaşıyor. Vakfımız aracılığıyla memleketimiz Kars’ın Kağızman ilçesindeki kültürel birikimlerimizi, atalarımızdan kalma sosyal, kültürel mirasımızı çeşitli etkinliklerle gençlerimize anlatarak, gelecek nesillere ulaştırmak istiyoruz. Başkentteki hemşehrilerimizi, Yenimahalle ilçesi Şentepe semtindeki vakıf merkezimizde buluşmaya davet ediyoruz.” dedi.

Cunki Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın açılış kurdelesi, Başkan Rıdvan Aras, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler tarafından dualar eşliğinde kesildi.

Açılışın ardından çalınan yöresel müzikler eşliğinde halay çeken katılımcılar, günün hatırasına toplu halde fotoğraf da çektirdi.