Ankara'daki asayiş uygulamalarında aranan 1347 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da 4-18 Ağustos'ta asayiş uygulamaları yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 554 bin 958 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1347 kişi yakalandı, bunlardan 274'ü tutuklandı.

Uygulamalarda kontrol edilen 201 bin 785 otomobilden 6'sının çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 118 motosiklet ve 36 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 2 bin 422 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 269 kaçak bandrolsüz sigara, 50 kurusıkı tabanca, 87 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 1282 fişek, 31 belgesiz av tüfeği ile 56 kesici ve delici alet ele geçirildi.