Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 27 Aralık Çarşamba günü araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin duyuru yaptı. Yapılan duyuru şu şekilde;

27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 104. Yıldönümü etkinlikleri ile ilgili olarak alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde;

27 Aralık 2023 tarihi saat 11.00’de Kara Harp Okulu Komutanlığı’ndan hareketle “Spor Okulu Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Tandoğan Giriş Kapısı güzergâhını takiben Anıtkabir’de” sona erecek “Atatürk Garnizon Koşusunda” başlangıç ve varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak koşunun başlamasından (15) dakika öncesinden,

27 Aralık 2023 tarihi saat 13.15’te, Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı’nda yapılacak tören için, Dikmen Caddesinin 1178. Cadde ile 901. Cadde arasında kalan bölüm ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak tören başlamasından (2) saat öncesinden,

Araç trafiğine kapatılacağı, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.