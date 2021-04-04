Ankara'da uzaktan eğitim kararı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, gelinen aşamada ilde özellikle

son bir hafta içerisinde ve genç nüfus vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim-öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kıldı.

Ankara'da yarından itibaren geçerli olmak üzere şu kararlar alındı:

• Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

• Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

• Destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilecek.

• İlkokullarda eğitim 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam edecek.

• Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

• Ortaokul 8.sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek.

• Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

• 12. sınıflar seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

• Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıfları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

• Okullardaki sınav uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

• Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.