Ankara'da uzaktan eğitim kararı
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, gelinen aşamada ilde özellikle
son bir hafta içerisinde ve genç nüfus vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim-öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kıldı.
Ankara'da yarından itibaren geçerli olmak üzere şu kararlar alındı:
• Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.
• Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.
• Destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilecek.
• İlkokullarda eğitim 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam edecek.
• Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.
• Ortaokul 8.sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek.
• Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.
• 12. sınıflar seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edecek.
• Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıfları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.
• Okullardaki sınav uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.
• Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.
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