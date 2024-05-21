Ankara’da toplu taşımada yeni dönem başladı!
Ankara'da toplu ulaşım araçlarında ücret toplama sistemi değişti. EGO Genel Müdürlüğü, ulaşımdaki yeni sistem ile ilgili açıklamada bulundu. İşte, Ankara'daki yeni ulaşım sistemine dair detaylar...
Ankara’da toplu taşıma kullananları mağduriyetten kurtaracak yeni bir sistem getirildi. Toplu ulaşım araçlarında ücret toplama sistemi değişmeye başladı.
Son dönemde Ankara’da kart dolum sistemlerinde yaşanan sorunlar vatandaşların mağduriyetine sebep olmuştu. EGO Genel Müdürlüğü son dönemde mağduriyet yaşayan vatandaşlar ve yeni sistem için şu açıklamada bulunmuştu:
“Değerli vatandaşlarımız, Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) şu anda hızlı bir şekilde yenilenme aşamasındadır. Mobil uygulamalarımız ile entegrasyon süreci test aşamasında olup, çok kısa bir süre içerisinde stabil çalışma şekline dönecektir. Son günlerde yaşanan Ankarakartların bazı validatörlerde okunmaması, aktarma işlemlerinin yapılamaması gibi problemler, eski yüklenici firma E-KENT’in kurumumuzla yaptığı sözleşme maddelerini yerine getirmemesi ve gerekli kontrolleri yapmamasından kaynaklanmaktadır. Bu süreçte herhangi bir hak kaybı oluşmayacaktır. Vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutma amacımız doğrultusunda bu tür teknik sorunların giderilmesi için yoğun bir çalışma yürütülmektedir.”
EGO Genel Müdürlüğünün bu açıklamasından kısa bir süre sonra Ankara’da kart dolum sistemleri değiştirilmeye başladı.