Ankara'da ulaşım çilesi sürüyor: Dolum var, geçiş yok!

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'da ulaşım sorunları baş gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) toplu ulaşımda ücretlendirme sistemi değişiyor. Yeni sisteme geçiş için çalışmalar sürerken, vatandaşlar mağdur edilmeye devam ediyor.

Yapılan dolum, karta yansımıyor

Birçok kullanıcı yükleme yapmasına rağmen turnike geçişlerinde “yetersiz bakiye” uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.

Abonman kartlardan, tam ücret alınıyor

Abonman ücret yüklemesi yapan vatandaşlar, otobüslerde ve metrolarda “tam ücret” tarifesine maruz bırakılıyor.

İşte mağdur olan bazı vatandaşların şikayetleri..

65 yaş üstü Özel Halk Otobüsleri'nden hala ücretsiz faydalanamıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz seçim dönemi öncesinde 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini duyurmuştu.

Sürece ilişkin şikayetler gelmeye devam etse de EGO Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşların şikayetine, "Sayın yolcumuz, Büyükşehir Belediye Meclisince Ankara da ikamet eden 61 yaş üstündeki (62-65 yaş) vatandaşlarımıza pik saatler dışında 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatleri arasında Belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanma imkanı verilmiştir. Bu nedenle 62-65 arası serbest kartlar sadece belediye (EGO) otobüslerinde geçerlidir. Özel Halk Otobüslerinde de kullanılabilmesi için görüşmeler yapılmakta olup, olumlu sonuçlanırsa Kamuoyuna duyurulacaktır. Saygılarımızla." yanıtı verildi.