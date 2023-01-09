Ankara'da toplu taşımaya zam!
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. Buna göre Ankara'da tam bilet 9.75 TL oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. Buna göre Ankara'da tam bilet 9.75 TL oldu.
ABB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şu anda tam bilet 6.5 TL, öğrenci bileti 3.5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık 90 TL’dir. UKOME toplantısında alınan yeni karara göre 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle -üzülerek belirtiyoruz ki- tam bilet 9.5 TL, öğrenci bileti 4.75 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 140 TL olarak belirlenmiştir."
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