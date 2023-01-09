Ankara'da toplu taşımaya zam!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. Buna göre Ankara'da tam bilet 9.75 TL oldu.

ABB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda tam bilet 6.5 TL, öğrenci bileti 3.5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık 90 TL’dir. UKOME toplantısında alınan yeni karara göre 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle -üzülerek belirtiyoruz ki- tam bilet 9.5 TL, öğrenci bileti 4.75 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 140 TL olarak belirlenmiştir."