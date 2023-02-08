Ankara'da tedavi edilen depremzedelerle ilgili bilgi için 0312 552 28 80

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana 7,6 şiddetindeki ve 7.4 şiddetindeki deprem bölgedeki 10 ilde yıkıcı hasar yaratırken yaralı kurtarılanlar başta Ankara olmak üzere çevredeki illerde tedavi altına alındı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü kentte tedavi altına alınan hastalarla ilgili olarak bilgi alınabilecek iletişim numaralarını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

Bu günden itibaren müdürlüğümüz bünyesinde numarası 0312 552 28 80 olan Deprem bölgesinden Ankaraya sevk edilen hastaların hangi ilden geldiği, hangi hastanenin hangi servisine yatırıldığına dair bilgi alınabilecek 24 saat hizmet veren bir çağrı merkezi oluşturuldu. (Ankara Sağlık İletişim Merkezi) . Ancak sadece Ankaraya sevk edilen hasta bilgileri ögrenilebilir.