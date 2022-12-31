Ankara'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Edinilen ilk bilgilere göre, Mamak ilçesinde İmam Alim Sultan Caddesi’nde bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Karşılıklı silahların ateşlendiği olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.