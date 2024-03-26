Ankara'da sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, bir hastanede muayeneye götürülürken sedyeden düşen Muharrem D., hayatını kaybetti. 15 Mart'ta meydana gelen olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muharrem D.'nin ölümüne ilişkin, iki hasta bakıcı ve hemşire hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan soruşturma başlattı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir hastanede dahiliye polikliniğinde yatan Muharrem D., 15 Mart'ta muayeneye götürüldüğü sırada sedyeden düştü. Sedyeden düştüğü anda kafasına aldığı darbe sonucunda beyin kanaması geçirdiği belirtilen Muharrem D., yoğun bakımda 5 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede hastanın sedyeden düştüğü sırada hasta bakıcı olan Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T.'nin sedye ayarlarıyla oynadığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hastanın ölümünün ardından hemşire Satı T. ile hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanın ölümünün ardından, hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlattı.

Muharrem D'nin sedyeden düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

Görüntülerde, hasta bakıcıların sedyenin ayarlarıyla oynadığı esnada, üzerinde hasta bulunan sedyenin aniden düştüğü, muayene için sıra bekleyenler ve sağlık görevlilerinin telaşla hastayı yerden kaldırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.