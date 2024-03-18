Ankara'da sahur yapılacak mekanlar neresi? Ne kadara mâl olur? Ajans Haber, okuyucuları için özel olarak araştırdı
Ankara’da bazı restoranlar Ramazana özel vatandaşlara sahur yapma imkânı sunuyor. Peki Ankara’da sahur yapılacak mekanlar neresi? Ankara sahur menüsü fiyatları ne kadar? İşte sahur menüsü sunan mekanlar ve fiyatlar...
Ankara’da sahur yapılacak mekanlar neresi? Ankara sahur menü fiyatları ne kadar?
Seyir Cafe sahur menüsü fiyatı ne kadar? Locale Ankara sahur menüsü ne kadar? Ali Baba sahur menüsü ne kadar? Vankahvaltı Lounge Ankara sahur menüsü ne kadar? Mühür Et Açık Büfe sahur menüsü ne kadar? Emirgan Sütiş sahur menüsü ne kadar?
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1) Seyir Cafe
Ankara’da 90 çeşit ürün hizmeti ile sınırsız açık büfe sahur yapabilirsiniz.
Cuma gecesi: 330 TL
Cumartesi gece: 330 TL
Diğer tüm günler: 270 TL
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2) Locale Ankara
Locale Ankara’da soğuk ve sıcak yiyecek içerikleri ile 420 TL’ye serpme kahvaltı yapabilirsiniz.
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3)Ali Baba Lounge Restaurant
Ali Baba Lounge Restaurant, geleneksel lezzetleri modern ve sağlıklı dokunuşlar ile 550 TL’ye misafirlerine sunuyor.
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