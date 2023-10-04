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Ankara'da 'sahte deterjan' operasyonu!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda sahte deterjan üretimi yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Ahiboz Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda sahte deterjan üretildiği istihbaratının alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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