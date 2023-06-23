Ankara'da sahte alkol operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altındağ ilçesinde bulunan depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sahte alkollü içki üretiminde kullanılan ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 3,5 ton etil alkol ele geçirildi.

Bu kapsamda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.