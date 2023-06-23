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Ankara'da sahte alkol operasyonu!

Ankara'da kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonda 3,5 ton etil alkol ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altındağ ilçesinde bulunan depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sahte alkollü içki üretiminde kullanılan ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 3,5 ton etil alkol ele geçirildi.

Bu kapsamda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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