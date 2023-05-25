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Ankara'da sağanak; araçlar mahsur kaldı

Ankara'da başlayan sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Ankara ve çevre iller için; ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda yaptığı uyarıların ardından Başkent'te sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. 

Kısa sürede yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

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