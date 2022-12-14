Ankara'da polis suçlulara göz açtırmıyor!

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 24 Kasım-8 Aralık tarihlerinde, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 571 bin 324 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı ve 283 bin 445 araç incelendi. Kontrollerde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2 bin 25 kişi yakalandı. Bu kişilerden hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve benzer suçlara karıştıkları belirlenen 433'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Ayrıca denetimlerde bin 743 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 10 çalıntı araç bulunurken, 119 motosiklete ve 31 modifiyeli araca da işlem uygulandı.

Şüpheli kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1176 kaçak bandrolsüz sigara, 34 kuru sıkı silah, 66 tabanca, 916 değişik çapta fişek, 24 tüfek ve 63 kesici ve delici alet ele geçirildi.