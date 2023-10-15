Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü 14 yaralı

Y.E.B. idaresindeki 06 BC 6656 plakalı otomobil, Dikmen Caddesi'nde kontrolünü kaybedip karşı şeride geçerek M.A. yönetimindeki 06 J 1845 plakalı Kızılay-Aşağı Ayrancı dolmuşuyla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, dolmuş şoförü M.A. ile araçtaki 13 yolcu yaralandı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, yol bir süre çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.