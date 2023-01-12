Ankara'da minibüs kazası: 21 yaralı

Ankara'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, önce kaza yapan bir otomobile ardından bariyerlere çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 21 kişi yaralanırken, iddiaya göre durumu iyi olan bazı göçmenlerin olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara Çevre Yolu, Tulumtaş mevkisinde meydana geldi. İçerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, kaza nedeniyle yol kenarında duran otomobile çarptı. Ardından savrulan minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.